Финансист Коган предупредил о рисках вкладов в долларах и евро

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В связи с текущей обстановкой российские вкладчики не могут быть полностью спокойными за свои накопления в долларах или евро: слишком высок риск их конфискации или заморозки. Об этом сообщил финансист, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

По словам финансиста, и при хранении сбережений в валютах дружественных России стран существуют определенные неудобства.

Так, например, юань нельзя назвать свободно конвертируемой валютой, ведь для того, чтобы производить какие-либо операции, требуется согласование с китайскими властями. Что же касается дирхама, то это не самая ликвидная валюта.

Эксперт добавил, что рупия — хорошая валюта, но она волатильна: может как упасть, так и вырасти, передает ИА «НСН».

До этого помощник президента РФ Максим Орешкин не разделил общего оптимизма касательно перспектив юаня в роли системообразующей валюты для российских резервов. По его мнению, американскую и европейскую валюты следует менять на рубли, передает ФАН.

27 августа сообщалось, что ЦБ выдал разрешение кредитным организациям продавать населению России наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля из различных источников.