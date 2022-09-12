Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Отец грозился выбросить малолетнюю дочь с 13 этажа

Степан Жирнов
Происшествия
Отец грозился выбросить малолетнюю дочь с 13 этажа
Фото: СК РФ

Мужчина чуть не выбросил свою малолетнюю дочь с балкона 13 этажа на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 12 сентября.

По ее словам, 12 сентября, отец находился с ребенком дома, когда внезапно он вышел на балкона с дочерью на руках. Потом он перевесил ее через перила, и начал выкрикивать угрозы о том, что сбросит девочку вниз.

Очевидцы сняли произошедшее на телефоны.

Видео: Telegram / Москва 24

Помимо этого неравнодушные граждане вызвали полицию. Действия злоумышленника пресекли. Жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает, девочку передали матери.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В свою очередь, прокуратура Москвы заявила, что контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Другое уголовное дело возбудили из-за пожара, который возник при проведении квеста на юго-востоке столицы. В огне пострадали четыре ребенка.

Восточный административный округ (ВАО) Район Новокосино Москва Дети Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте