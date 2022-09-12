Отец грозился выбросить малолетнюю дочь с 13 этажа

Фото: СК РФ

Мужчина чуть не выбросил свою малолетнюю дочь с балкона 13 этажа на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 12 сентября.

По ее словам, 12 сентября, отец находился с ребенком дома, когда внезапно он вышел на балкона с дочерью на руках. Потом он перевесил ее через перила, и начал выкрикивать угрозы о том, что сбросит девочку вниз.

Очевидцы сняли произошедшее на телефоны.

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Помимо этого неравнодушные граждане вызвали полицию. Действия злоумышленника пресекли. Жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает, девочку передали матери.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

В свою очередь, прокуратура Москвы заявила, что контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Другое уголовное дело возбудили из-за пожара, который возник при проведении квеста на юго-востоке столицы. В огне пострадали четыре ребенка.