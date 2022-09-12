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Сенатор Климов: Необходимости в мобилизации и в военном положении нет

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Сенатор Климов: Необходимости в мобилизации и в военном положении нет
Фото: Пресс-служба Совфеда

Нет никакой необходимости вводить в России военное положение и объявлять мобилизацию. Такое мнение высказал в понедельник, 12 сентября, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

— Я признаков такой необходимости (мобилизации — прим. «ВМ») не наблюдаю, как и введения военного положения, — заявил он.

По словам Климова, вопрос о мобилизации чрезвычайно волнует иностранных журналистов, которые часто задают о ней вопросы. Сенатор предположил, что причина такой заинтересованности кроется в том, что эту тему журналистам просто «заказали».

Сенатор подчеркнул, что здесь вопрос не только в том, какое количество военнослужащих находится на том или ином участке боевых действий. Вопрос в том, в каком объеме применять военные средства для достижений конкретных целей спецоперации, передает слова Климова РИА Новости.

До этого Климов заявил, что страны Прибалтики, проводя антироссийскую политику, делают все для демилитаризации их Россией, что может быть чревато началом «большой войны в Европе».

Сенатор напомнил, что еще 260 лет назад вассальное герцогство Курляндия и Семигалия обязалось «не чинить препятствий русскому транзиту и строительству у них православных храмов». Сейчас же, подчеркнул Климов, Латвия, Литва и Эстония, которые располагаются на месте герцогства, чинят помехи не только транзиту, но и «всему русскому».

мобилизация Россия Андрей Климов
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