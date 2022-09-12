Полицейских, которые спасли годовалого ребенка от гибели, представили к награде

Фото: МВД РФ

Россия, Москва, Городецкая улица Карта всех событий

Сотрудников полиции, которые спасли годовалого ребенка от гибели в Новокосине, наградят. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в понедельник, 12 сентября.

Награды удостоится лейтенант полиции Николай Коновалов, который задержал вооруженного ножом злоумышленника и не позволил тому сбросить ребенка с балкона. Для предотвращения преступления сотрудник правоохранительных органов перелезал к злоумышленнику с соседского балкона на высоте 13-го этажа.

В это же время Юрий Ходацкий вместе с сотрудниками МЧС России по городу взломал входную дверь квартиры, вошел внутрь и принял на руки девочку в возрасте одного года и четырех месяцев. В результате происшествия она не пострадала.

Решение о поощрении сотрудников принял министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции РФ Владимир Колокольцев.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 12 сентября. По предварительным данным, неоднократно судимый 27-летний житель столицы вынес собственную дочь на балкон квартиры и грозился сбросить ее вниз.

Очевидцы запечатлели этот момент на видео и вызвали полицию. Злоумышленника задержали, девочку спасли и передали матери.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».