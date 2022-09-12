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«Институт манипуляций»: почему Сербия не хочет вступать в Евросоюз

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Политика
«Институт манипуляций»: почему Сербия не хочет вступать в Евросоюз
Фото: Pixabay

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что граждане страны готовы проголосовать против вступления в Евросоюз из-за разных подходов объединения к проблемам Косова и Украины. Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что сербский лидер подобным заявлением показывает свою пророссийскую позицию, которая не нравится западным странам.

— Сербия — это необычная балканская история. Есть такие островки капризных стран. В хорошем смысле этого слова. В частности, Венгрия или Сербия, где глава государства — за европейский реализм. То есть за реализм, который связан с нормальным отношением к России. Абсолютно нормальное заявление сделал Вучич с точки зрения его политической позиции. Это чисто российская история. Нужны ли такие заявления главе государства? В Европе существует деление: кто-то за нас и кто-то против нас. Вот Польша, страны Балтии, Словакия и Чехия высказывают отрицательную позицию в отношении России. И есть «аномальные» страны (с точки зрения Евросоюза), которые выступают за Россию. Наверняка подобные слова основаны на аналитике, поскольку глава государства не может быть голословным в таких вопросах, — пояснил он.

При этом эксперт считает, что на данном этапе Сербии никто не собирается предлагать вступить в ЕС.

— Сейчас Евросоюз — это институт манипуляций странами относительно вхождения и выхода государств. Они этим манипулируют всегда. С той же Грузией или бывшими странами СНГ. Думаю, что предложения о вступлении в Евросоюз не будет при таких заявлениях Вучича, — подытожил Маркелов.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему Сербия отказывается поддерживать санкции против России.

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