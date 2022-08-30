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«Играет на два лагеря»: почему Сербия отказывается поддерживать санкции против России

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
В мире
«Играет на два лагеря»: почему Сербия отказывается поддерживать санкции против России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Стало известно, что МИД РФ отреагировал на слова вице-премьера Сербии о злоупотреблении отказом от санкций и заверил, что повода упрекать нас в поддержании дружественных отношений с государством нет. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом, почему Сербия сохраняет нейтралитет в конфликте между Россией и Западом, и для кого выгодно подобное лавирование.

По словам политолога Сергея Маркелова, для нас Сербия является оплотом на Балканах. Мы дружим с государством и оказываем поддержку, поэтому ему приходится искать пути сохранения отношений с нашей страной.

— Сербия осознает преимущества дружбы с Россией, поэтому не прекращает взаимодействия полностью. Это положительно влияет на укрепление позиций страны, — подчеркнул Маркелов.

Политолог добавил, что Сербия в рамках европейских договоренностей видит в нашем лице политическую защиту и возможность сохранения экономики страны.

— Для России же это выгодно появлением возможности контролировать территорию Балкан и юго-восточной части Европы, — объяснил собеседник «ВМ».

Также он рассказал, что отказ от санкций для России со стороны Сербии свидетельствует о том, что страна играет на два поля — Россия и Запад, однако сейчас это стало новой политической реальностью в Европе.

— Сейчас в Европе нет ни одной страны, которая бы не играла на два–три лагеря. Сербия, безусловно, лавирует между Россией и Западом, потому что у нее нет другого выхода для сохранения собственных преимуществ, — заключил Маркелов.

Политолог дополнил, что страны Прибалтики также играют на два лагеря, поддерживая антироссийские настроения, ради укрепления экономики страны и получения военной поддержки.

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