«Фестиваль гречки» пройдет 17 сентября в Музее «Г.О.Р.А.»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово, территория парка Победы, аллея Солдат Карта всех событий

В столичном филиале Музея Победы — Музее «Г.О.Р.А.» 17 сентября пройдет семейный праздник «Фестиваль гречки». Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Впервые в нашем музее пройдет уникальный праздник — семейный фестиваль, посвященный одной из самых популярных круп в нашей стране. Несмотря на то, что из этой культуры можно приготовить множество вкусных и полезных блюд, все же первая ассоциация — это, конечно же, ароматная солдатская каша, — рассказали в пресс-службе.

Этнографический центр «Русская изба» из Ново-Переделкино пригласит гостей музея в фольклорное путешествие «Ремесло не коромысло — плеч не тянет», во время которого посетители погрузятся в мир русской старины.

Детей и взрослых ждут увлекательные мастер-классы — они смогут научиться изготавливать фигурки и картины из гречневой крупы, сделать самый красивый чугунок из пластилина, а также посоревноваться в беге в мешках.

Известная фудблогерша и автор книги «Жизнь и еда» Раиса Алибекова проведет кулинарный мастер-класс по приготовлению вкусных блюд из гречки, поделится, в чем ее польза, и ответит на вопросы участников встречи.

В Международный день памяти жертв фашизма, 11 сентября, Музей Победы запустил мультимедийную экспозицию «Освенцим. Правда». Мультимедийный проект представлен на сайте музея.

Решение о создании виртуальной выставки было принято руководством культурной площадки в августе текущего года в ответ на принудительное закрытие экспозиции Музея Победы в музее «Аушвиц-Биркенау» в Польше.