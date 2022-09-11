Музей Победы запустил проект об Освенциме в Международный день памяти жертв фашизма

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Международный день памяти жертв фашизма, 11 сентября, Музей Победы запустил мультимедийную экспозицию «Освенцим. Правда». Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе музея.

Мультимедийный проект представлен на сайте музея. Решение о создании виртуальной выставки было принято руководством культурной площадки в августе текущего года в ответ на принудительное закрытие экспозиции Музея Победы в музее «Аушвиц-Биркенау» в Польше.

Четыре раздела нового проекта полностью соответствуют экспозиции «Трагедия. Мужество. Освобождение» в польском музее. В рубрики вошли документы, фотографии, статистические данные и кадры архивной кинохроники. Экспозиция следует хронологическому порядку, рассказывая о строительстве лагеря, о поступлении первых военнопленных, испытаниях смертельного газа «Циклон Б», единственном массовом побеге из этого лагеря, освобождении войсками Красной армии, спасении узников советскими медиками и многом другом.

— Мы должны донести до всех ныне живущих и будущих поколений четкое понимание античеловеческой сущности нацизма. Пересматривать итоги Второй мировой войны и роль Советского Союза в освобождении Европы от «коричневой чумы» — это настоящее преступление против памяти, — сказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В начале августа стало известно об открытии выставки «Созвездие Загорянки», посвященной личному архитектору Сталина Мирону Мержанову и его брату — специальному военному корреспонденту газеты «Правда» Мартыну Мержанову.