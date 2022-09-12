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Свыше 40 улиц Москвы благоустроят по схемам ЦОДД в 2022 году

Евгений Жуков
Город
Свыше 40 улиц Москвы благоустроят по схемам ЦОДД в 2022 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В этом году по схемам Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы благоустроят 44 улицы, передает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 12 сентября.

Известно, что в рамках работ будут созданы просторные тротуары в местах большого скопления пешеходов. Помимо этого добавят новые островки безопасности и переходы с контрастным освещением. Будут установлены светофоры на дорогах с тремя и более полосами движения, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Пресс-служба подчеркивает, что для городского транспорта обустроят выделенные полосы, построят посадочные платформы на остановках трамваев, а рядом с переходами и станциями метро разместят новые остановки. Использование направляющих островков позволит разделять поток транспорта, а у социальных объектов организуют зоны посадки и высадки пассажиров.

Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в 2022 году специалисты ЦОДД проверили на безопасность движения более 1000 территорий рядом со школами.

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