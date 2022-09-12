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Прокуратура обжаловала приговор владелице фитнес клуба, в котором погибла Софья Конкина

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор владелице фитнес клуба, в котором погибла Софья Конкина
Фото: shutterstock

Прокуратура подала апелляцию на приговор Пресненского суда по делу о гибели Софьи Конкиной в столичном фитнес-клубе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 12 сентября.

По ее словам, в связи с чрезвычайно мягкой назначенной мерой наказания государственный обвинитель просит суд апелляционной инстанции изменить приговор Анне Андриановой, владелице фитнес клуба, в котором погибла Конкина и осудить подозреваемую на пять лет колонии строгого режима, а также назначить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Также обвинитель просит лишить Андрианову права заниматься деятельностью, связанной с организацией физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных мероприятий сроком на три года.

Софья Конкина, дочь актера Владимира Конкина, утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов 22 сентября 2020 года. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, где она и скончалась.

По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокурор запросил для Андриановой пять лет лишения свободы.

1 сентября Пресненский суд объявил приговор по делу. Анну Андрианову приговорили к двум годам принудительных работ. Также подсудимую оставили под подпиской о невыезде и обязали выплатить отцу погибшей полтора миллиона рублей.

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