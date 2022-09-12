Собянин пообщался с жильцами новостройки по реновации в Щукино

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Россия, Москва, 1-й Пехотный переулок Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новостройку по программе реновации жилья в районе Щукино и пообщался с новоселами. Об этом глава города рассказал в понедельник, 12 сентября.

— В здании качественная отделка квартир, чтобы жильцы могли не заниматься ремонтом, а сразу обустроиться на новом месте. Есть квартиры, приспособленные для проживания маломобильных граждан. На нежилых этажах — место для комнаты консьержа, офисов и технических помещений, — заявил Собянин.

Он также отметил, что двор новостройки был благоустроен и озеленен. Там высадили растения и обустроили зоны для отдыха и прогулок с детьми.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По словам мэра, новые комфортные квартиры в Щукино получат больше восьми тысяч москвичей — жители 42 домов. Шесть из этих домов уже находятся на стадии проектирования или постройки. Жильцы четырех старых пятиэтажек уже начали переезжать в благоустроенное жилье, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что три новостройки по программе реновации построят в районе Солнцево в 2023 году. По его словам, жилые постройки будут расположены на Родниковой улице, владение 5а. Жилые корпуса переменной этажности будут соединены общей одноуровневой подземной автостоянкой.