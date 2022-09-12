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Собянин пообщался с жильцами новостройки по реновации в Щукино

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Собянин пообщался с жильцами новостройки по реновации в Щукино
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Россия, Москва, 1-й Пехотный переулок Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новостройку по программе реновации жилья в районе Щукино и пообщался с новоселами. Об этом глава города рассказал в понедельник, 12 сентября.

— В здании качественная отделка квартир, чтобы жильцы могли не заниматься ремонтом, а сразу обустроиться на новом месте. Есть квартиры, приспособленные для проживания маломобильных граждан. На нежилых этажах — место для комнаты консьержа, офисов и технических помещений, — заявил Собянин.

Он также отметил, что двор новостройки был благоустроен и озеленен. Там высадили растения и обустроили зоны для отдыха и прогулок с детьми.

Собянин пообщался с жильцами новостройки по реновации в Щукино Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

По словам мэра, новые комфортные квартиры в Щукино получат больше восьми тысяч москвичей — жители 42 домов. Шесть из этих домов уже находятся на стадии проектирования или постройки. Жильцы четырех старых пятиэтажек уже начали переезжать в благоустроенное жилье, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что три новостройки по программе реновации построят в районе Солнцево в 2023 году. По его словам, жилые постройки будут расположены на Родниковой улице, владение 5а. Жилые корпуса переменной этажности будут соединены общей одноуровневой подземной автостоянкой.

Район Щукино Москва Сергей Собянин Реновация Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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