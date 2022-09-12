Сценарии от предков: психолог объяснила, в каких случаях человек проживает не свою жизнь

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Если у человека нет интереса к жизни или все действия даются с ощущением тяжести, это может говорить о том, что он проживает некий заготовленный сценарий. Проработать такую проблему можно, проконсультировавшись со специалистом, а в более сложных случаях — при помощи специальных методик. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог Марина Гладышева.

Существует несколько признаков того, что человек проживает не свою жизнь, заметила эксперт.

— Отсутствие интереса к работе или хобби, ощущение тяжести при принятии решений можно отнести к тому, что человек живет не свою жизнь. Сейчас есть много психологических методов, которые подтверждают: во многом мы проживаем сценарии, пришедшие к нам от наших предков; это не наша жизнь, а некий родовой опыт. Первым признаком этого является ощущение, что человек хотел бы жить по-другому, — пояснила Гладышева.

Еще одним тревожным звоночком является ситуация, в которой человека настигает разочарование после достижения им поставленной цели, отметила собеседница «ВМ». Например, человек долгое время мечтал о дорогой машине, но после покупки не испытывает удовольствия, а переживает о необходимости парковать и обслуживать автомобиль. В этом случае можно предположить, что человек достиг не своей цели, заметила эксперт.

Разобраться со своими истинными желаниями может помочь консультация с психологом, уверена Гладышева.

— Если человеку нужен анализ, он может проанализировать с психологом, дойти до какой-то точки и понять, что он никогда чего-то на самом деле не хотел, просто у него это было способом достижения другой цели. Например, женщина хочет достичь цели в карьере, чтобы на нее обратил внимание какой-то мужчина. Ей кажется, что она может таким способом этого достичь. Но когда она поймет свою проблему, то осознает: зачем делать так, если можно пойти более коротким путем? — объяснила собеседница «ВМ».

Очень часто возникает замкнутый круг, когда человек работает с психологом, но это не помогает, и он возвращается в ту же точку. В сложных случаях необходимо работать с собой более глубокими методами, уточнила специалист.

Существуют несколько разных способов, которые могут помочь, если психологи не прояснили ситуацию, отметила специалист.

— Самый простой: работа по методу Хеллингера. Это расстановочный метод. Есть метод глубинной системы развития, который тоже работает со сценариями. Если человек понимает, что ему тяжело что-то делать, или он столкнулся с неудовлетворением от цели, то такой метод поможет найти свое истинное желание, которое будет радовать, — заключила собеседница «ВМ».