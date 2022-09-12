Капремонт трех домов 1960 года постройки завершился в Кузьминках

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 131к4 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта в районе Кузьминки специалисты завершили работы по обновлению трех домов. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Первый дом расположен по адресу Волгоградский проспект, дом 131, корпус 4, а построен он был в 1962 году. Во время капремонта специалисты расчистили на первом этаже накопившиеся загрязнения, заделали трещины и обработали современным антигрибковым составом. Также обновили крышу, подвальные помещения, заменили внутренние инженерные системы.

Следующий объект, дом на Есенинском бульваре, 9, корпус 5, построили еще в 1965 году. В рамках проводимых работ восстановили фасад, привели в порядок крышу, подвальные помещения, заменили сети электроснабжения, мусоропровод, а также ряд внутренних инженерных систем.

В третьем доме, который находится на Окской улице, дом 6, корпус 2, отремонтировали крышу, фасад, подвальные помещения, внутренний водосток, пожарный водопровод, а также заменили инженерные системы. При проведении работ использовали современные отечественные материалы и оборудование, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один комплексный капремонт здания — дома с куполом — завершится в ноябре в Хамовниках. Построенное в 1915 году здание расположено по адресу 4-й Ростовский переулок, строение 2.