Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Комплексный капремонт дома с куполом в Хамовниках завершится в ноябре

Лейла Алиева
Город
Комплексный капремонт дома с куполом в Хамовниках завершится в ноябре
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы
Россия, Москва, 4-й Ростовский переулок, 2с2 Карта всех событий

В рамках программы капитального ремонта проходят работы по обновлению жилого дома в районе Хамовники. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

— Для того чтобы в ходе капитального ремонта восстановить первозданный портрет этого исторического дома, мы разработали уникальный проект проведения работ. Учли все нюансы объекта, подобрали максимально подходящие материалы и технологии, — сказал замглавы ведомства Владимир Кожиченков.

Уточняется, что здание, построенное в 1915 году, расположено по адресу 4-й Ростовский переулок, строение 2. В настоящее время рабочие сняли старый красочный слой, отбили штукатурку, а трещины заделали специальным строительным составом.

Помимо этого, специалисты укрепили старинную кирпичную кладку в местах высокого износа, также идут работы по окрашиванию фасада здания. Закончить капитальный ремонт дома планируется в начале ноября 2022 года.

Осенью также планируется завершить обновление дома 1959 года постройки на проспекте Мира. Специалисты уже заделали трещины современным строительным составом, который значительно укрепляет стены.

Район Хамовники Москва Капитальный ремонт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте