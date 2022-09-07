Комплексный капремонт дома с куполом в Хамовниках завершится в ноябре

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, 4-й Ростовский переулок, 2с2 Карта всех событий

В рамках программы капитального ремонта проходят работы по обновлению жилого дома в районе Хамовники. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

— Для того чтобы в ходе капитального ремонта восстановить первозданный портрет этого исторического дома, мы разработали уникальный проект проведения работ. Учли все нюансы объекта, подобрали максимально подходящие материалы и технологии, — сказал замглавы ведомства Владимир Кожиченков.

Уточняется, что здание, построенное в 1915 году, расположено по адресу 4-й Ростовский переулок, строение 2. В настоящее время рабочие сняли старый красочный слой, отбили штукатурку, а трещины заделали специальным строительным составом.

Помимо этого, специалисты укрепили старинную кирпичную кладку в местах высокого износа, также идут работы по окрашиванию фасада здания. Закончить капитальный ремонт дома планируется в начале ноября 2022 года.

Осенью также планируется завершить обновление дома 1959 года постройки на проспекте Мира. Специалисты уже заделали трещины современным строительным составом, который значительно укрепляет стены.