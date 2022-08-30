Осенью на Проспекте Мира завершат капремонт дома 1959 года

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, проспект Мира, 108 Карта всех событий

Осенью специалисты завершат капитальный ремонт дома 1959 года постройки на Проспекте Мира. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы во вторник, 30 августа.

— Очень важно сохранить исторический портрет знаменитого дома. Для этого мы создали уникальный проект проведения работ, который учитывает все нюансы здания. Подобрали максимально подходящие материалы и оборудование, — отметил заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

В настоящее уже произведена очистка плоскостей фасада от накопившихся загрязнений, старый красочный слой снят, а также восстановлена каменная кладка. Также специалисты заделали трещины современным строительным составом, который значительно укрепляет стены.

Сейчас идут работы по восстановлению декоративных элементов дома, после чего на фасад нанесут защитный раствор, а на цоколь — морозостойкую биозащиту. Осенью работы по капитальному ремонту дома завершатся.

Также осенью специалисты завершат работы по капитальному ремонту дома 1938 года в Новоспасском переулке. На данный момент рабочие активно восстанавливают декоративные элементы фасада, применяя современные полимерные смеси.