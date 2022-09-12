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Трамваи № 6 задерживаются на Сходненской улице в Москве

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Трамваи № 6 задерживаются на Сходненской улице в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Сходненская Карта всех событий

Трамваи № 6 задерживаются на Сходненской улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 12 сентября.

Уточняется, что задержка происходит в районе метро «Сходненская». При этом причина, из-за которой произошел сбой в движении транспорта, не называется.

— Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — предупредили пассажиров в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии столичного транспорта. По его словам, доля современных поездов в метро составляет 70 процентов, а на 95 процентов в городе обновлен парк трамваев.

Трамваи Район Южное Тушино Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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