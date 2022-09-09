Собянин рассказал о развитии городского транспорта в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Больше половины москвичей предпочитают городской транспорт личным автомобилям. Об этом в пятницу, 9 сентября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Ввод новых станций и линий метро делает город ближе для его жителей и гостей. У них появляются десятки новых вариантов для поездок и пересадок, — отметил он.

Так, в этом году после реконструкции открылся вестибюль станции метро «Новослободская», а также заработала обновленная станция «Рижская». Специалисты провели масштабный ремонт подземного перехода к «Комсомольской», который позволит пассажирам Ленинградского вокзала не добираться до метро обходными путями.

Кроме того, открылись три новых и реконструированных пригородных вокзала, действующих и перспективных линий наземного метро — Печатники МЦД-2, Минская и Толстопальцево будущего МЦД-4. Доля современных поездов в метро составлять 70 процентов, а на 95 процентов в столице обновлен парк трамваев, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Свыше 60 процентов поездов московского метро оборудованы системой противозажатия. Данную систему устанавливают уже 14 лет на вагоны серий «Русич», «Ока», «Москва» и «Москва-2020».