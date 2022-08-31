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Более 60 процентов поездов метро Москвы оборудовали системой противозажатия

Елена Самойлова
Город
Более 60 процентов поездов метро Москвы оборудовали системой противозажатия
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Более 60 процентов поездов московского метро оборудованы системой противозажатия. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 31 августа.

— Все это сделано для вашего удобства и безопасности, но лучше не проверять систему на практике — не забегайте в закрывающиеся двери, ведь следующий поезд приедет уже совсем скоро, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Данную систему устанавливают уже 14 лет на вагоны серий «Русич», «Ока», «Москва» и «Москва-2020». Дело в том, что в поездах предыдущего поколения машинист должен был вручную «переигрывать» дверьми в том случае, если пассажира зажало в каком-то из проемов.

В настоящее время это происходит автоматически: в большинстве современных составов стоят умные двери, которые сами распознают препятствие и приоткрываются, чтобы освободить человека.

При этом машинист отслеживает, дверь какого вагона не закрылась. Если пассажир не освободится с первого раза, машинист нажмет на кнопку и приоткроет нужную дверь.

До этого сообщалось, что с 3 сентября начнется открытое тестирование Face Pay с пассажирами на всех станциях Московского центрального кольца.

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