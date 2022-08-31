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Тестирование Face Pay с пассажирами стартует на всех станциях МЦК с 3 сентября

Лейла Алиева
Город
Тестирование Face Pay с пассажирами стартует на всех станциях МЦК с 3 сентября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Кутузовская Карта всех событий

На всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) с 3 сентября начнется открытое тестирование Face Pay с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 31 августа.

— Готовимся к полноценному запуску Face Pay на МЦК для пассажиров. Уже с 3 сентября оплатить проезд по биометрии можно будет на любой станции Кольца в тестовом режиме. Сейчас в системе более 190 тысяч пользователей, эта цифра растет. Важно, что выбор способа оплаты проезда всегда останется за пассажиром, — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

В рамках первого этапа 1 сентября будут постепенно подключены 15 станций: «Кутузовская», «Автозаводская», «Андроновка», «Балтийская», «Бульвар Рокоссовского», «Владыкино», «Дубровка», «ЗИЛ», «Зорге», «Измайлово», «Коптево», «Лихоборы», «Локомотив», «Нижегородская», «Окружная», говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Технология оплаты проезда посредством биометрии Face Pay будет доступна на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) в сентябре текущего года. Планируется ввести как минимум 200 дополнительных турникетов, которые будут принимать оплату посредством биометрии.

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