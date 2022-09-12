Врач раскрыл, при какой температуре тела следует обращаться к медикам

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Врач-терапевт Евгений Алешечкин рассказал о приемлемых нормах колебания температуры тела у здорового человека, а также предупредил, в каких случаях следует обратиться к специалистам.

— Колебания температуры тела на 0,5 градуса в течение дня могут быть нормой, а повышение на два–три градуса — признаком серьезного заболевания. Также повышение на один градус может не свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем, а колебание температуры интервалом в несколько градусов должно привлечь ваше внимание, — пояснил медик.

По словам Алешечкина, нормальной температурой принято считать 36,6 градуса. Однако специалист утверждает, что этот показатель находится в диапазоне от 35,7 до 37,3 градуса. При этом повышенная температура тела в пределах 37 градусов может стать как предвестником проблем со здоровьем, так и одним из вариантов нормы, отметил терапевт в беседе с Ura.ru.

Также иммунолог Николай Крючков перечислил случаи, при которых человеку требуется срочная госпитализация. Главный принцип, которого следует придерживаться: если человек сам оценивает свое состояние как «тяжелое», то нужно вызывать скорую помощь.