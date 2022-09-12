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Серийную воровку смартфонов задержали в Зеленограде

Лейла Алиева
Происшествия
Серийную воровку смартфонов задержали в Зеленограде
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже дорогостоящего телефона. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ведомства.

В одном из сетевых магазинов Зеленограда неизвестная, воспользовавшись моментом, когда продавец отвлекся на другого клиента, украла лежавший на прилавке мобильный телефон и положила его себе в сумку. Однако сотрудник магазина успел это заметить и обратился в правоохранительные органы, которые оперативно задержали подозреваемую.

Ею оказалась 39-летняя приезжая, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за похожие преступления. Для дальнейшего разбирательства женщина была передана сотрудникам полиции.

Другое ограбление произошло на западе столицы. Двое мужчин напали со спины на пару, гулявшую в парке.

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