Крупное ДТП произошло в Можайском районе Москвы

Несколько автомобилей столкнулись на западе Москвы. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Инцидент произошел на улице Кубинка в районе дома 22, корпус 1. На месте работают оперативные службы города и выясняют все причины случившегося. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Автомобилистов предупредили о перекрытии съезда с улицы Кубинка на улицу Маршала Неделина.
Позже в ведомстве сообщили о том, что движение на участке удалось восстановить.
Похожий инцидент произошел в этот же день на внутренней стороне 29 километра МКАД, где столкнулись несколько автомобилей.