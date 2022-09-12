Крупное ДТП произошло в Можайском районе Москвы

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Россия, Москва, улица Кубинка, 22к1 Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулись на западе Москвы. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент произошел на улице Кубинка в районе дома 22, корпус 1. На месте работают оперативные службы города и выясняют все причины случившегося. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Автомобилистов предупредили о перекрытии съезда с улицы Кубинка на улицу Маршала Неделина.

Позже в ведомстве сообщили о том, что движение на участке удалось восстановить.

Похожий инцидент произошел в этот же день на внутренней стороне 29 километра МКАД, где столкнулись несколько автомобилей.