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Несколько автомобилей столкнулись на 29-м километре МКАД

Евгений Белоусов
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Несколько автомобилей столкнулись на 29-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 29-й километр Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 29-го километра МКАД. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Занята одна полоса из пяти. Движение затруднено, по возможности объезжайте этот участок, — говорится в сообщении.

Несколько автомобилей столкнулись на 29-м километре МКАД Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города. Подробности аварии устанавливаются, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В этот же день стало известно, что ДТП с участием машины скорой помощи и бетономешалки произошло на западе Москвы. При столкновении пострадали два человека.

До этого авария с участием двух несовершеннолетних произошла вечером в воскресенье, 11 сентября, в Подмосковье. 19-летний водитель наехал на двух детей на велосипедах.

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