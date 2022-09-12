Несколько автомобилей столкнулись на 29-м километре МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 29-й километр Карта всех событий

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 29-го километра МКАД. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Занята одна полоса из пяти. Движение затруднено, по возможности объезжайте этот участок, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города. Подробности аварии устанавливаются, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В этот же день стало известно, что ДТП с участием машины скорой помощи и бетономешалки произошло на западе Москвы. При столкновении пострадали два человека.

До этого авария с участием двух несовершеннолетних произошла вечером в воскресенье, 11 сентября, в Подмосковье. 19-летний водитель наехал на двух детей на велосипедах.