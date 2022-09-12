Два человека пострадали в ДТП с участием бетономешалки и скорой помощи в Москве

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Россия, Москва, проспект Вернадского, 38А Карта всех событий

ДТП с участием скорой помощи и бетономешалки произошло на западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 12 сентября, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», сама авария произошла на проспекте Вернадского. При столкновении пострадали два человека, находившиеся в машине скорой помощи. Детали аварии уточняются.

До этого авария с участием двух несовершеннолетних произошла вечером в воскресенье, 11 сентября, в Подмосковье. 19-летний водитель наехал на двух детей на велосипедах.

8 сентября сообщалось, что настоятель храма насмерть сбил пенсионерку в городе Коркино Челябинской области. По данным СМИ, авария произошла 7 сентября в 19:20 по местному времени на улице Цвиллинга у дома № 54. Автомобиль, за рулем которого сидел настоятель храма, сдавая задним ходом, сбил женщину 1937 года рождения. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.