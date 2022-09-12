Специалисты обнаружили редкое растение, которое расцвело у Черного озера

Специалист Мосприроды Александра Алферова / Фото: Вечерняя Москва

В районе Матушкино обнаружили водокрас — растение, занесенное в Красную книгу Москвы. 12 сентября «Вечерняя Москва» узнала у специалиста Мосприроды Александры Алферовой, чем примечательны природные территории этого района.

Зеленоградский округ богат на природные зоны — потому такое название и носит. Здесь достаточно часто встречаются редкие виды животных, птиц, насекомых и растений. Одно из самых знаковых мест, где, прогуливаясь, можно погрузиться в мир дикой природы, — комплексный заказник «Зеленоградский». На его территории растет большое количество необычных растений, занесенных в Красную книгу Москвы. Недавно биологи обнаружили еще одно — водокрас. По научному оно называется Hydrocharis, что в переводе с греческого означает «украшение вод».

По словам специалистов, это растение широко распространено в европейской части России, но вот на этой территории его заметили впервые.

— В болотах «Зеленоградского» содержится не так много минеральных веществ, поэтому растения там приживаются не очень хорошо. От того и удивительно появление здесь водокраса, довольно требовательного к условиям окружающей среды. Но зато у нас тут водится хищная росянка. Это растение примечательно тем, что питается исключительно насекомыми. И таким образом оно усваивает полезные вещества, — рассказывает Александра Алферова.

Также на территории этой заповедной зоны растет купальница европейская, которая относится к семейству лютиковых. Этот вид краснокнижных растений представляет собой яркий желтый цветок, который каждое лето украшает лесные опушки.

— Это красивое растение, однако его корни ядовиты. Но тем не менее купальница считается ранним медоносом и помогает поддерживать отличную экосистему в природном заказнике, — добавляет специалист.

Еще одним ареалом обитания редких видов флоры является Черное озеро. Этот водоем подпитывается подземными ключами, поэтому вода там регулярно обновляется и озеро остается очень чистым. Однако, прогуливаясь вдоль озера, стоит иметь в виду, что значительная часть его территории заболочена, поэтому там надо быть осторожными.

— Самой интересной в плане флоры считается лесная часть Черного озера. Она окружена верховым болотом, на котором растут редкие виды лишайников, круглолистная росянка, пузырчатка, багульник и много других необычных видов, — говорит Алферова.

С таким же воодушевлением специалист говорит и о животных, которые обитают вокруг Черного озера и в его водах. Это и озерная чайка, кряква, серая цапля, лебеди а также рыбы — караси, щуки, окуни, бычки и так далее.

— Порой здесь даже можно встретить лису и выдру, — рассказывает Александра Алферова.