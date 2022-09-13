Москвичам рассказали, как записаться к нотариусу онлайн

Фото: depositphotos

Жителям Москвы доступен сервис предварительной записи к нотариусу портала mos.ru. С его помощью можно выбрать удобные дату и время для посещения, заранее подготовить все документы и получить услугу без ожидания в очереди. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, за этот год жители столицы воспользовались сервисом уже более 13,5 тысячи раз.

— Запись к нотариусу на mos.ru — востребованный, простой и удобный инструмент, с помощью которого можно записаться на получение различных нотариальных услуг: от подачи документов для подготовки к сделке с участием материнского капитала до оформления наследства. К сервису подключены около 200 специалистов. Благодаря этому у жителей есть возможность выбрать ближайшую к дому или работе нотариальную контору, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

По его словам, самыми популярными услугами нотариуса стали оформление доверенности или согласия, наследства, а также подача документов для подготовки к сделке с недвижимостью. Кроме того, горожане активно обращаются за услугами по свидетельствованию копий и подлинности подписи на документах, составлению и оформлению завещаний.

Воспользоваться сервисом могут и физические, и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели — необходимо только иметь стандартную или полную учетную запись на портале, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

6 сентября в пресс-службе столичного департамента информационных технологий рассказали о сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы».