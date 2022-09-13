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Эндокринолог рассказала, можно ли полностью избавиться от целлюлита

Александр Афонин
Общество
Эндокринолог рассказала, можно ли полностью избавиться от целлюлита
Фото: Depositphotos

Для избавления от целлюлита человеку могут помочь ударно-волновая терапия, лазерное лечение, карбокситерапия, кремы, лосьоны и другие средства. Об этом рассказала диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова.

Целлюлит представляет собой локальное увеличение жировой прослойки, которое сопровождается появлением специфических «бугров» на коже. В народе их еще называют «апельсиновой коркой». По ее словам, с таким несовершенством сталкивается 80–90 процентов женщин, чаще всего оно возникает после полового созревания.

Специалист отметила, что целлюлит не является заболеванием. Его нельзя найти в международном классификаторе болезней, что говорит об отсутствии специфического лечения. Однако многие женщины все равно прилагают колоссальные усилия для борьбы с ним, передает «МедикФорум».

Диетолог-нутрициолог Любовь Пищалкина поделилась советами, как побороть целлюлит с помощью комплексного подхода. По ее словам, на состояние кожи влияет неправильная циркуляция лимфы, поэтому необходимо применять лимфодренаж.

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