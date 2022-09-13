Дептранс выпустил тематическую «Тройку», посвященную сервису «МультиТранспорт Вело»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Жители столицы могут приобрести новую тематическую карту «Тройка», посвященную сервису «МультиТранспорт Вело». Об этом во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сервис «МультиТранспорт Вело» позволяет пассажирам быстро добираться до станций транспортного каркаса Москвы и обратно на велосипеде. При этом с помощью сервиса можно существенно экономить на проезде. Чтобы познакомить пассажиров с этим сервисом, выпустили тематическую карту «Тройка», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что при получении новой карты москвичи смогут воспользоваться безлимитной подпиской на общественный транспорт и неограниченным числом велопоездок до 30 минут. На «Тройке» размещен QR-код, который перенаправит владельца на подробное описание проекта.

Тираж карты ограничен и составил три тысячи экземпляров. Получить тематическую «Тройку» можно в кассах Большой кольцевой линии метро, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что к 875-летию Москвы департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города выпустит лимитированные «Тройки» с двумя дизайнами. Приобрести ее можно во всех кассах метро станций Кольцевой линии.