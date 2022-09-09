Дептранс анонсировал выпуск лимитированной «Тройки» в преддверии Дня города

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

К празднованию 875-летия Москвы департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 10 сентября выпустит лимитированные «Тройки» с двумя дизайнами. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы в пятницу, 9 сентября.

— Что может быть лучше подарка на день рождения? Правильно — два подарка. К 875-летию столицы мы выпустим тематические «Тройки» с двумя праздничными дизайнами, — отмечается в ведомстве.

Так, первый дизайн будет оформлен в цветовой гамме, которую выбрали для празднования Дня города в 2022 году. Для второго дизайна был взят за основу памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.

Отмечается, что приобрести тематическую «Тройку» можно во всех кассах метро станций Кольцевой линии. При этом всего будет выпущено десять тысяч экземпляров, отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Так, в столице с 10 по 11 сентября пройдет праздничная программа, приуроченная ко Дню города. Департамент культуры Москвы организует четыре центральные площадки в рамках празднования, где горожане и гости столицы смогут принять участие в интерактивных программах.