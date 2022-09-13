Ефимов: Резиденты технополиса «Москва» сэкономили почти 400 миллионов рублей в 2022 году

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За первое полугодие текущего года компании — резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» сэкономили 393 миллиона рублей за счет налоговых льгот. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На территории столичной особой экономической зоны созданы комфортные условия для деятельности резидентов: они на десять лет освобождены от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, а ставка налога на прибыль для них снижена до двух процентов, — заявил он.

По словам Ефимова, за первые шесть месяцев 2022 года резиденты особой экономической зоны Москвы сэкономили 393 миллиона рублей. По сравнению с тем же периодом 2021 года показатель вырос более чем на треть. Тогда экономия составила 281 миллион рублей.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что больше всего средств за первое полугодие на налогах сэкономили IT-компании — 133 миллиона рублей. Получаемые экономические льготы и преференции стимулируют компании перенаправлять средства в наращивание своих производственных мощностей.

За полгода объем инвестиций резидентов особой экономической зоны составил почти 17 миллиардов рублей, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

С момента создания особой экономической зоны общий объем полученных резидентами налоговых льгот превысил 4,3 миллиарда рублей. При этом большая часть этой суммы, порядка 3,8 миллиарда рублей, пришлась на налоги, уплачиваемые в бюджет Москвы.

До этого Ефимов сообщил, что резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» в январе–июне создали более 700 новых рабочих мест. Овчинский уточнил, что больше всего новых рабочих мест в первой половине 2022 года обеспечили компании, занятые в отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации.