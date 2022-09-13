Центр «Моя карьера» проведет цикл тренингов по трудоустройству

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

Центр занятости «Моя карьера» подготовил цикл тренингов, где москвичи узнают, как произвести хорошее впечатление на собеседовании, не бояться публичных выступлений и сохранять мотивацию в случае отказа. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 13 сентября.

— В сентябре мы приглашаем жителей столицы на мероприятия, которые помогут быстрее достичь цели. После тренингов участники смогут увереннее вести себя на собеседованиях, разбираться в стратегиях поиска вакансий и управлять своим эмоциональным состоянием, — сказала заместитель директора центра занятости «Моя карьера» Ольга Лотванова.

Старт занятий намечен на 16 сентября. Цикл продлится до 28 сентября и пройдет в очном формате в центре занятости. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на портале «Моя карьера», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что центр занятости «Моя карьера» пригласил столичных мам пройти бесплатный курс, посвященный профессии страхового финансового консультанта. Участницы узнают комплексные программы страхования, освоят навыки коммуникации, научатся самостоятельно проводить встречи и так далее.