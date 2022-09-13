Заммэра Сергунина: Москва поможет столичному бизнесу представить продукцию в дружественных странах

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице стартовал прием заявок от компаний и индивидуальных предпринимателей на участие в еще шести международных отраслевых выставках этого года. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Москва расширяет сотрудничество с деловым сообществом в дружественных странах. В этом году стенды под брендом Made in Moscow впервые появятся на отраслевых выставках в Саудовской Аравии, Индии и Алжире. А еще город поможет столичным предпринимателям представить свои товары в Узбекистане, Армении и во Вьетнаме, — рассказала она.

В конце октября в Узбекистане состоится выставка UzEnergyExpo 2022, посвященная энергетике. На мероприятие приглашены производители профильного оборудования. В этот же период в Армении пройдет объединенная выставка медицинских и фармацевтических компаний Москвы «Здравоохранение и фармация Expo 2022».

Пищевые предприятия покажут свою продукцию на FoodExpo во Вьетнаме в ноябре, а в Индии пройдет профильная выставка Film Bazaar для кинематографических и анимационных студий. В декабре стенды московских компаний также появятся на Texstyle Expo в Алжире и Jewellery Salon в Саудовской Аравии.

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин добавил, что программа позволит найти зарубежных бизнес-партнеров и заключить экспортные контракты. Всего в текущем году таким образом планируется поддержать более 200 столичных ИП и предприятий.

Недавно стартовал прием заявок на премию от столичного правительства в области охраны окружающей среды и лучший проект благоустройства природных и озелененных территорий. Подать заявку можно до 7 ноября.