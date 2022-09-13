Многоуровневую парковку построили для посетителей ВДНХ и парка «Останкино»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Хованская улица, 18 Карта всех событий

На северо-востоке столицы начала работу семиэтажная автостоянка, где посетители ВДНХ и парка «Останкино» смогут оставить свой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 13 сентября.

— Общая площадь паркинга составляет почти 27 тысяч квадратных метров. Вопрос размещения этого объекта был одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии в конце 2016 года. Введенный в эксплуатацию объект станет первым многоуровневым паркингом на территории ВДНХ и прилегающих участках, — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Уточняется, что в паркинге могут расположиться до 999 автомобилей. В ходе строительства специалисты обустроили отапливаемые санузлы, помещения охраны и технические помещения. При облицовке фасадов использовались алюминиевые панели.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что порядка 100 мест было выделено для транспорта людей с ограниченными возможностями. Кроме того, для удобства горожан на прилегающей территории была обустроена дополнительная плоскостная парковка на 40 мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 сентября сообщалось, что Москва выставила на городские торги 70 парковочных мест в Зеленограде. Отмечается, что 60 лотов расположилось в многоуровневых наземных паркингах. Остальные 10 — на подземной парковке.