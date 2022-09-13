ФСБ задержала сотрудника оборонного завода за государственную измену

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали сотрудника оборонного завода по подозрению в государственной измене. Об этом 13 сентября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По имеющимся данным, мужчина занимал должность директора по качеству авиационного завода в Подмосковье и имел доступ к секретной информации. Он фотографировал чертежи деталей боевой авиационной техники и отправлял снимки гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне ФСБ сообщила о пресечении терактов против властей Херсонской области и Крыма.

26 августа сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности в Курске задержали агента украинской разведки, подозреваемого в сборе и передаче сведений об объектах Минобороны. В доме подозреваемого были найдены спецсредства, переданные украинской разведкой, литература по снайперской подготовке, партизанской войне, выживанию и диверсионной работе.