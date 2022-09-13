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Город выставил на торги пять участков под жилищное строительство в ТиНАО

Евгений Жуков
Город
Город выставил на торги пять участков под жилищное строительство в ТиНАО
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Началась заявочная кампания на покупку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом стало известно во вторник, 13 сентября.

Сообщается, что представлено пять лотов в населенных пунктах Новофедоровском и Первомайском. Прием заявок завершится 19 сентября.

Руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что ТиНАО представляют собой активно развивающиеся округа Москвы, которые совмещают в себе черты комфортного пригорода с преимуществами мегаполиса. Эти районы будут полностью обеспечены транспортной и социально-бытовой инфраструктурой, добавил Щербаков.

— На участках площадью от 16 до 18 соток будущие собственники смогут возвести жилые дома, поставить гаражи, а также выращивать овощи и фрукты, — рассказал глава департамента.

Собственник сможет самостоятельно выбрать внешний вид и отделку дома, но при этом он обязан соблюдать определенные требования к жилым постройкам. Например, строения не могут быть выше трех этажей (15 метров). Также владелец должен установить центральные или автономные инженерные коммуникации для обеспечения круглогодичного проживания в доме, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Торги по реализации участков пройдут 22 сентября в 15:00 по адресу улица Большая Полянка, дом 41, строение 1/2.

7 сентября сообщалось, что на Саввинской набережной в столичном районе Хамовники появился новый жилой комплекс.

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