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Портрет маршала Жукова авторства художника Шилова появился на фасаде дома в Хорошево-Мневниках

Александр Афонин
Город
Портрет маршала Жукова авторства художника Шилова появился на фасаде дома в Хорошево-Мневниках
Фото: Концерн «КРОСТ»
35к1, проспект Маршала Жукова, Москва, Россия Карта всех событий

На фасаде дома в Хорошево-Мневниках появился портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова, выполненный народным художником России Виктором Шиловым. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «КРОСТ» во вторник, 13 сентября.

— Для нас большая честь поддержать эту инициативу, сохранив память об одном из великих русских полководцев, героев Великой Отечественной войны. Концерн «КРОСТ» уже больше 20 лет занимается реконструкцией 75-го квартала Хорошево-Мневников, — сказала первый заместитель генерального директора концерна Марина Любельская.

Отмечается, что первое изображение маршала появилось на фасаде здания более 20 лет назад. За это время портрет стал одним из самых узнаваемых элементов района. В этом году ко Дню города Шилов совместно с концерном «КРОСТ» разместили новое полотно взамен старой работы.

По словам художника, для него стало честью размещение портрета в Москве. Он выразил уверенность, что в городе необходимо увеличивать число подобных работ, которые напомнят горожанам об истории страны.

До этого сообщалось, что Тверскую улицу в рамках Дня города украсили 36 арт-объектами, посвященными Донбассу. Площадка рассказывает о помощи Москвы в восстановлении ДНР и ЛНР, а также об истории, промышленности, сельском хозяйстве и культуре региона.

Район Хорошево-Мневники Георгий Жуков Москва
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