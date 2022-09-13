Фестиваль для москвичей с особенностями здоровья состоится в центре занятости «Моя карьера»

Фото: Пресс-служба центра занятости «Моя карьера»

Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

В специализированном центре занятости «Моя карьера» состоится Фестиваль возможностей для молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили во вторник, 13 сентября, в пресс-службе центра.

Как отмечается, мероприятие состоится 15 сентября с 11:00 до 14:00 по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Москвичи, нуждающиеся в особой поддержке и заботе, познакомятся с программами трудовой, психологической и творческой реабилитации, абилитации и смогут к ним подключиться. На фестивале будут работать переводчики жестового языка.

— На фестивале расскажем об инициативах, которые реализуют для молодых людей с инвалидностью НКО при поддержке города. Это и творческая деятельность, и общение, и спортивные мероприятия, и трудовая занятость, и многое другое. На мероприятии гости смогут выбрать направление по душе, принять участие в различных занятиях и даже сразу записаться на следующие, — рассказала заместитель директора центра занятости «Моя карьера» Наталия Тюшкевич.

Она добавила, что гостей фестиваля научат создавать творческие изделия из привычных вещей. Также их ждет лечебное общение с собаками-терапевтами и фотосессия. Определить профессиональные склонности и недостающие навыки можно будет в профориентационной интерактивной игре. Кроме того, на мероприятии будут присутствовать юристы, которые проконсультируют по вопросам трудовых отношений между работодателем и соискателем с инвалидностью.

На мероприятии также выступят подопечные НКО. Они поделятся своими историями успеха: расскажут, как нашли применение своим талантам, адаптировались в обществе и построили карьеру.

Зарегистрироваться можно на сайте фестиваля и в день проведения мероприятия с 10:30 в центре занятости «Моя карьера».

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