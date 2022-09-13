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Отец не отдает семилетнего ребенка матери, несмотря на решение суда

Степан Жирнов
Происшествия
Отец не отдает семилетнего ребенка матери, несмотря на решение суда
Фото: СК РФ

Семилетний ребенок живет с отцом в подмосковных Мытищах, невзирая на решение суда о передаче сына матери. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 13 сентября.

По ее словам, решение суда, который избрал местом проживания ребенка квартиру матери, не выполняется, а должностные лица органов опеки не предпринимают попыток по изъятию и передаче сына матери.

По данному факту председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Халатность».

Следственный комитет Московской области проведет комплекс неотложных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Подозреваемого по другому уголовному делу, связанному с детьми и органами опеки, собираются арестовать в ближайшее время. Мужчина собирался выбросить свою годовалую дочь с балкона, но ему помешали. Злоумышленник задержан и ожидает назначения меры пресечения.

Подмосковье Родители Мытищи Следственный комитет Александр Бастрыкин
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