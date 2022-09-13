Мужчину, который хотел сбросить дочь с балкона в Новокосине, арестуют

Фото: Пресс-служба СК по городу Москве

Россия, Москва, Городецкая улица Карта всех событий

Следственный комитет ходатайствует об аресте мужчины, который хотел сбросить собственную дочь с балкона 13 этажа в Новокосине. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 13 сентября.

По ее словам, также следствие проверяет действия должностных лиц органов опеки и попечительства на предмет нарушения статьи «Халатность» УК РФ.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 12 сентября, на 13-м этаже дома, расположенного на Городецкой улице. Неоднократно судимый 27-летний житель столицы вынес собственную дочь на балкон квартиры и грозился сбросить ее вниз. Очевидцы запечатлели этот момент на видео и вызвали полицию. Вскоре злоумышленника задержали, а девочку спасли и передали матери.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Сотрудника правоохранительных органов, который задержал злоумышленника, представили к награде.