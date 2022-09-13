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Мужчину, грозившего выбросить дочь с балкона в Новокосине, задержали

Юлия Курганова
Происшествия
Мужчину, грозившего выбросить дочь с балкона в Новокосине, задержали
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России
Россия, Москва, Городецкая улица Карта всех событий

27-летнего подозреваемого в покушении на убийство дочери задержали в Москве. Об этом сообщается во вторник, 13 сентября, в Telegram-канале столичного Следственного комитета.

В ходе допроса мужчина признал свою вину.

Для проверки его психического здоровья назначат психолого-психиатрическая экспертизу. Также в рамках расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства по статье 293 УК России «Халатность».

Видео: Telegram / Столичный СК

12 сентября в пресс-службе МВД РФ сообщили, что мужчина, который собирался сбросить дочь с балкона в Новокосине, находился в состоянии наркотического опьянения. Ведомством опубликовано видео допроса подозреваемого, а также матери пострадавшей девочки. На видеозаписи показано, что мужчина находится в неадекватном состоянии, трясется и не может сказать ни слова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 12 сентября, на 13-м этаже дома на Городецкой улице. Неоднократно судимый 27-летний житель столицы вынес собственную дочь на балкон квартиры и грозился сбросить ее вниз. Очевидцы запечатлели этот момент на видео и вызвали полицию. Вскоре злоумышленника задержали, а девочку спасли и передали матери.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Сотрудника правоохранительных органов, который задержал злоумышленника, представили к награде.

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