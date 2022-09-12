Отец, собиравшийся сбросить дочь с балкона, находился в состоянии наркотического опьянения

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России

Россия, Москва, Городецкая улица Карта всех событий

Мужчина, который собирался сбросить дочь с балкона в Новокосине, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России в понедельник, 12 сентября.

Ведомством опубликовано видео допроса подозреваемого, а также матери пострадавшей девочки. На видеозаписи видно, что мужчина находится в неадекватном состоянии, трясется и не может сказать ни слова.

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Супруга задержанного рассказала, что вышла из дома на молочную кухню. Мужчина не поверил ей и устроил скандал на почве ревности. Через какое-то время он сообщил, что выбросится из окна вместе с дочерью.

Подоспевшие на место происшествия сотрудники полиции помешали мужчине исполнить задуманное.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 12 сентября, на 13 этаже дома, расположенного на Городецкой улице. Неоднократно судимый 27-летний житель столицы, вынес собственную дочь на балкон квартиры и грозился сбросить ее вниз. Очевидцы запечатлели этот момент на видео и вызвали полицию. Вскоре злоумышленника задержали, а девочку спасли и передали матери.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Сотрудника правоохранительных органов, который задержал злоумышленника, приставили к награде.