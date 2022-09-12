Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Отец, собиравшийся сбросить дочь с балкона, находился в состоянии наркотического опьянения

Степан Жирнов
Происшествия
Отец, собиравшийся сбросить дочь с балкона, находился в состоянии наркотического опьянения
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России
Россия, Москва, Городецкая улица Карта всех событий

Мужчина, который собирался сбросить дочь с балкона в Новокосине, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России в понедельник, 12 сентября.

Ведомством опубликовано видео допроса подозреваемого, а также матери пострадавшей девочки. На видеозаписи видно, что мужчина находится в неадекватном состоянии, трясется и не может сказать ни слова.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России

Супруга задержанного рассказала, что вышла из дома на молочную кухню. Мужчина не поверил ей и устроил скандал на почве ревности. Через какое-то время он сообщил, что выбросится из окна вместе с дочерью.

Подоспевшие на место происшествия сотрудники полиции помешали мужчине исполнить задуманное.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 12 сентября, на 13 этаже дома, расположенного на Городецкой улице. Неоднократно судимый 27-летний житель столицы, вынес собственную дочь на балкон квартиры и грозился сбросить ее вниз. Очевидцы запечатлели этот момент на видео и вызвали полицию. Вскоре злоумышленника задержали, а девочку спасли и передали матери.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Сотрудника правоохранительных органов, который задержал злоумышленника, приставили к награде.

Восточный административный округ (ВАО) Район Новокосино Москва Дети Наркотики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте