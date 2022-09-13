Рафик Загрутдинов: 11 объектов здравоохранения введут в эксплуатацию до конца года

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

До конца текущего года в столице появится 11 новых объектов здравоохранения общей площадью 285 тысяч квадратных метров. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в городе начнут работу пять поликлиник на 2890 посещений в смену, а также два скоропомощных стационарных комплекса для НИИ СП имени Склифосовского и Больницы имени Боткина и подстанция скорой помощи.

Кроме того, специалисты возведут три больничных корпуса. Они войдут в состав больницы в Коммунарке и диагностических комплексов ИКБ № 1, а также МКНЦ имени А. С. Логинова. По его словам, с начала года рабочие ввели в эксплуатацию пять медицинских объектов.

8 сентября Рафик Загрутдинов сообщил, что специалисты выполнили 40 процентов работ по строительству нового корпуса лучевой терапии больницы в Коммунарке. Согласно плану, он будет иметь шесть этажей. В здании появится современное оборудование, которое позволит определить природу опухоли и правильно подобрать терапию.