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Рафик Загрутдинов: Здание нового корпуса лучевой терапии в Коммунарке готово на 40 процентов

Александр Афонин
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Рафик Загрутдинов: Здание нового корпуса лучевой терапии в Коммунарке готово на 40 процентов
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Сосенский Стан, 8с2 Карта всех событий

Специалисты выполнили 40 процентов работ по строительству нового корпуса лучевой терапии больницы в Коммунарке. Об этом в четверг, 8 сентября, «Вечерней Москве» сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Корпус лучевой терапии для больницы в Коммунарке введут в эксплуатацию в этом году. В настоящее время идет возведение конструктива здания, работы выполнены на 40 процентов, — сказал он.

Площадь нового корпуса составит 12,2 тысячи квадратных метров. Согласно плану, он будет иметь шесть этажей. В здании появится современное оборудование, которое позволит определить природу опухоли и правильно подобрать терапию. Кроме того, специалисты оборудуют лабораторию радиоизотопной диагностики.

До этого Рафик Загрутдинов в интервью «ВМ» рассказал о ходе работ на новых объектах здравоохранения в столице. По его словам, на данный момент проходит строительство в медцентре в Коммунарке, новом лечебно-диагностическом комплексе Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова и так далее.

Строительство Коммунарка Рафик Загрутдинов
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