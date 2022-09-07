Больницам добавят современные стационары

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов / Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

6 сентября в интервью «Вечерней Москве» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о ходе работ на новых объектах здравоохранения в столице.

— Рафик Равилович, какие крупные проекты реализуются сейчас? Какие стационары могут рассчитывать на расширение и новые мощности?

— Среди крупных проектов можно назвать медцентр в Коммунарке, новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени А. С. Логинова, новый инфекционный лечебно-диагностический комплекс Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе, скоропомощные стационарные комплексы для больниц имени Склифосовского и имени Буянова.

— Как продвигаются работы в этих медицинских корпусах?

— Так, стационар для НИИ Склифосовского планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Объект готов на 90 процентов. На финише работы по устройству навесного вентилируемого фасада, чистовая отделка помещений и комплексное благоустройство территории. Также началась поставка технологического оборудования, мебели и инвентаря.

Готовность другого скоропомощного стационарного комплекса — на территории больницы имени Буянова на юге столицы составляет 60 процентов. В текущем году завершатся работы и в современном инфекционном лечебнодиагностическом комплексе ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе. Уже смонтирован фасад здания, практически закончено остекление, ведется чистовая отделка. Завершен монтаж лифтов.

В другой точке нашей столицы, в Коммунарке, возводятся сразу несколько медицинских зданий. Так, строительство детского корпуса на 180 коек выполнено на 70 процентов. На финише кровельные и фасадные работы, продолжается отделка помещений и монтаж инженерных систем. Ввод в эксплуатацию ожидается в течение этого года. А вот корпус лучевой терапии для больницы в Коммунарке введут в эксплуатацию в 2023 году.

— Один из масштабных проектов — новое здание в составе медцентра имени Логинова. Какие работы ведутся здесь?

— В настоящее время в МКНЦ имени Логинова начался монтаж тяжелого оборудования. Здесь онкологические пациенты смогут получить в одном месте все виды медицинской помощи — от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. На сегодня готовность объекта составляет 90 процентов.

— А с современными поликлиниками как обстоят дела? Какие районы получат новые здания, созданные по столичному стандарту?

— Современные медучреждения появляются в самых разных районах. Так, в Савеловском и Войковском уже сданы в эксплуатацию детские поликлиники. А детско-взрослая поликлиника в Дмитровском районе готова на 80 процентов. В настоящее время на объекте идут отделочные работы и благоустройство территории.

На две трети готова поликлиника в другом районе столицы — Богородском. Появятся медучреждения в Свиблове, Измайлове, Бирюлеве Восточном и других районах.

Все подразделения медучреждений оснастят новым современным оборудованием, а также мебелью — с учетом потребностей маломобильных граждан. Также в новых зданиях появятся уютные комнаты отдыха для персонала.

ДОСЬЕ

Рафик Равилович Загрутдинов родился 12 мая 1975 года. Имеет высшее образование. С 1997 по 2010 год занимал разные должности в организациях Республики Татарстан. В 2011–2019 годах — первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы. С января 2020 года по настоящее время — глава Департамента строительства Москвы.