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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания педагогов в Харьковской области

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания педагогов в Харьковской области
Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военными учителей, преподававших по российским программам в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 13 сентября.

Как отмечается, военнослужащие Украины задержали преподавателей, работавших по учебным программам России. Представители киевского режима расценили их деятельность как преступление, передали в Telegram-канале ведомства.

До этого украинский премьер-министр Ирина Верещук заявила, что задержанным педагогам грозит до 12 лет лишения свободы в соответствии со статьей 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны». Максимальный срок по данной статье — 15 лет заключения.

13 сентября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Подмосковья по подозрению в государственной измене. Мужчина занимал должность директора по качеству авиационного завода и имел доступ к секретной информации. Он фотографировал чертежи деталей боевой авиационной техники и отправлял снимки гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода.

Украина Следственный комитет Александр Бастрыкин Россия Уголовные дела
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