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Приметы и советы

Учителей, работавших по российской программе, задержали в Харьковской области

Юлия Курганова
В мире
Учителей, работавших по российской программе, задержали в Харьковской области
Фото: Pexels

В Харьковской области были задержаны учителя из России, которые преподавали в школах по российской программе. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщила премьер-министр Украины Ирина Верещук.

— Они совершили преступление против нашего государства. Там серьезные сроки наказания, — рассказала она.

Отмечается, что задержанным учителям грозит до 12 лет лишения свободы в соответствии со статьей 438 УК Украины «Нарушение законов и обычаев войны».

Также судебные разбирательства инициированы в отношении украинских учителей, которые пользовались российскими программами. Им вменяют нарушение статьи о коллаборационной деятельности, по которой предусматривается до 15 лет лишения свободы, сообщают «Известия».

2 сентября сообщалось, что арестованный пособник ВСУ подорвал себя на гранате в Запорожской области. Кроме самого мужчины никто не пострадал.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что правительство Украины специально задержало делегацию МАГАТЭ в Киеве для подготовки провокации на ЗАЭС.

Украина Учителя Образование Россия Задержания
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