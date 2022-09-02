В Запорожье заявили, что миссию МАГАТЭ задержали в Киеве для подготовки провокации

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Украинские власти специально задержали в Киеве делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для подготовки провокации на Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 2 сентября.

— Зеленский задержал делегацию МАГАТЭ еще на один день в Киеве. То есть у них там остановки и ночлега не планировалось, они должны были сразу выдвинуться на атомную станцию. Тем не менее это произошло, — отметил он.

По словам Рогова, это объясняется тем, что власти Киева не успевали закончить «боевое слаживание» представителей сил специальных операций Украины и главного управления разведки Минобороны Украины, расположенных уже в это время на правом берегу Днепра в Никополе и готовившихся к заходу на территории ЗАЭС, передает ТАСС.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября. В колонне следовало девять автомобилей с надписью ООН и несколько машин сопровождения.

По данным Министерства обороны России, текущая ситуация в Энергодаре направлена на срыв прибытия миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС. Так, на побережье Каховского водохранилища высадились две диверсионные группы ВСУ, которые планировали произвести захват станции. Кроме того, примерно с 08:00 проходил артиллерийский обстрел места встречи миссии агентства.