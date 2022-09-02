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Корректировщик ВСУ взорвал гранату при аресте в центре города Токмак Запорожской области Украины. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— Во время ареста корректировщик использовал гранату и подорвал себя вместе с ней. К счастью, кроме самого мужчины никто не пострадал, — заявил он.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города, передает слова Рогова РИА Новости.

До этого Рогов заявил, что правительство Украины специально задержало делегацию МАГАТЭ в Киеве для подготовки провокации на Запорожской АЭС.

Член ВГА Запорожья пояснил, что украинские агенты не успевали закончить «боевое слаживание» представителей сил специальных операций Украины и главного управления разведки Минобороны Украины, расположенных уже в это время на правом берегу Днепра в Никополе и готовившихся к заходу на территории ЗАЭС.

30 августа сообщалось, что военные США допускают обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских подразделений. До этого момента представители американских властей отказывались конкретизировать, кто, по их мнению, производит обстрелы АЭС в Запорожье.