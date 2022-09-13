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Семеро юных каратистов отравились на сборах в Подмосковье

Степан Жирнов
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Семеро юных каратистов отравились на сборах в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Семеро юных каратистов отравились на сборах в подмосковном Дмитрове. Об этом стало известно во вторник, 13 сентября.

По предварительной информации, спортсмены получили пищевые отравления в столовой спортбазы, где проходило недавнее Первенство России. Семерых участников соревнования госпитализировали. Теперь учреждение проверяет Роспотребнадзор.

Пострадали 15-летние И.Тебишев, И.Фатыхов, И.Лаптев, 17-летние Э.Гаспарян и К.Алиходжиев, а также 19-летний А.Умаров и 20-летний В.Попов.

В медицинском учреждении врачи обследовали каратистов и пришли к выводу, что здоровью молодых людей ничего не угрожает. Им выдали лекарства и отпустили.

Примечательно, что среди отравившихся детей были и призеры Первенства страны в подмосковном Видном. Умаров и Гаспарян стали чемпионами в своих весовых категориях, сообщил Telegram-канал «112».

Другой случай отравления детей расследуется в столице. В понедельник, 5 сентября, по делу об отравлении восьмерых детей задержали генерального директора и повара частного детского сада.

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