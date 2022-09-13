«Огромный транзит»: что потеряют запретившие оформление виз россиянам страны ЕС

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Ассоциация туроператоров России сообщает, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз. Подобное нововведение в большей степени повлияет на Ригу и Таллин, поскольку они потеряют транзит российских авиапассажиров. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал гендиректор одной из крупных российских туркомпаний Алексан Мкртчян.

— В последнее время россияне использовали Латвию и Эстонию в качестве транзита из-за наличия сухопутных границ. Из-за нововведения они потеряют огромный транзит россиян, которые приезжали в страну минимум на два–три дня для того, чтобы уехать в страны ЕС. В Польшу, на Мальту или в Нидерланды большого потока россиян и не было, — пояснил он.

При этом эксперт добавил, что в Чехию массово въезжали граждане России до коронавируса. По его словам, именно Чехия, а не Польша, Мальта или Нидерланды, потеряет в результате этого нововведения больше всего.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, что ждет россиян, купивших билеты в Польшу и страны Прибалтики. Мкртчян уточнил, что россияне из-за закрытия с 19 сентября въезда в вышеуказанные страны потеряют личные средства, так как чаще всего жители страны приобретали безвозвратные тарифы на самолет, такие тарифы подразумевают отсутствие каких-либо денежных возмещений в случае отказа от поездки.